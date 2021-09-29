В течение месяца в регионе будет проходить фестиваль XVIII областной фестиваль фильмов для детей «Чудо по имени Кино», организованный Волгоградским областным центром народного творчества при поддержке комитета культуры Волгоградской области.

По данным пресс-службы ГБУК «ВОЦНТ», торжественная церемония открытия фестиваля состоится 1 октября 2021 года в 12.00 в Волгоградском областном центре народного творчества «ВОЦНТ» (г. Волгоград, бульвар им. Энгельса, 1а).

Во время мероприятия выступят детские творческие коллективы, пройдут конкурсы и игровые программы с юными зрителями. Подарком от организаторов станет показ анимационного фильма «Гномы в деле».

В рамках фестиваля в кинозалах региона будут осуществлены кинопоказы современных, популярных анимационных и художественных картин, которые расскажут о грандиозных приключениях маленьких героев, полных опасности и необыкновенных открытий.

Контактное лицо: Коробова Светлана Анатольевна – начальник отдела киномероприятий и репертуарного планирования ГБУК «Волгоградский областной центр народного творчества» тел.: 8 (8442) 39-10-09.