Музей-заповедник «Старая Сарепта» приглашает на книжную выставку «По Европе со словарем», которая уже начала свою работу.

Как сообщает пресс-служба музея, гости выставки узнают на каком языке говорят жители Бельгии, Швейцарии, Норвегии, Исландии, а ещё какими словарями запастись путешественнику по странам Европы

Путеводители по странам Европы дадут подробную информацию об особенностях пребывания в Греции, Дании, Исландии, Люксенбурге, расскажут о знаменитых достопримечательностях стран Европы и интересных местах, а словари позволят пополнить словарный запас перед путешествием.

Для чтения на немецком языке уровня В и С.

Книжная выставка экспонируется до 3 октября 2021 года.

Подробная информация по телефонам: 67-33-02, 8-927-511-67-49.