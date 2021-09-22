В связи с проведением плановых работ жителям Советского района временно отключат газ. Как сообщает пресс-служба ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград, газ будет отключен из-за выполнения газораспределительными организациями плановых ремонтных работ на объектах систем газоснабжения и газораспределения. Поставка газа будет приостановлена 5 октября с 00:00 до 20:00 потребителям в Советском районе Волгограда, проживающим по следующим адресам:

Индивидуальные жилые дома:

ул. Курганная, 4, кад. 3238, кад. 3239;

ул. Тормосиновская, 6, 32, 34, 36, 40, 42, 44;

ул. Бирюкова, 4, 8, 10, 14, 16, 18;

СНТ «Наука-1» (ул. Родниковая, 24/17А, 24/19, 24/27, 24/152, 24/153, 24/186);

СНТ «Наука-1» (ул. Плодородная, 40/166);

СНТ «Ветеран», (уч-к № 223, уч-к № 237);

ул. Ивановского, 1, 5, 5А;

ул. Тимирязева, 21, 23, 25, 29;

ул. Помнющего, 2, 2А, 4, 10;

ул. Пономарева, 3, 5;

ул. Малиновского, 9, 11, 23, 31;

ул. Моисеева, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 9, 11;

ул. Ерина, 2, 6, 7, 9, 11, 13, 13А;

ул. Ерина, 8;

ул. Ежевичная, 1;

ул. Богатырская, 23, 26, 32, 34, 36;

ул. Узорная, 29;

ул. Лунная, 1, 3, 5, 8, 8б, 10;

ул. Любимая, 1, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 24;

ул. Проезжая, 3, 8, 9, 11, 17, 19, 29, 31;

ул. Внешняя, 8, 10, 12, 30;

ул. Амурская, 2-6;

ул. Звонкая, 1, 2, 4, 6, 12, 18, 20, 22, 24, 26, 28-38, 40;

ул. Бодрая, 3, 5, 8, 9, 19, 19а, 19б, 21, 23, 25, 26, 27, 29, 31, 35, 36, 37, 39, 40;

ул. Владимирская, 33, 31, 35, 37, 39, 41, 43, 47а;

ул. Рутковского, 2Б, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12-20, 20Б, 21, 21Б, 22, 22Б, 23, 24А, 25, 32, 34, 36, 38, 41, 42, 44, 45, 49, 50, 53, 54, 57, 57Б, 59, 61, 62, 63, 65, 67, 68, 69, 70;

ул. Тбилисская, 1В, 1В лит. Б, 1Б, 2, 2А, 3, 4, 6, 6А, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 20А, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 36-42, 44А, 45, 46, 46А, 47, 47А, 49, 49А, 50, 52, 53, 54/2, 55, 56, 57, 58, 60, 64, 66, 67, 67А, 69, 70, 72, 73, 74А, 75, 78, 79, 79А, 81, 81А, 81Б, 82, 82А, 83, 84, 86, 88, 89, 90, 91, 92/2, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 98А, 99, 100, 102, 103, 105, 106, 106А, 108, 109, 110, 111, 112, 112А, 112А кв2, 113, 113А, 115, 116, 117, 116 кв1, 118, 119, 120, 123, 124, 126, 127, 128, 128А, 129, 130, 131, 134, 135 лит А-Б, 136, 137, 139, 140, 141, 142, 142А, 143, 143А, 145, 146, 147, 148, 148А, 149, 151, 154, 156, 158, 159;

ул. Девятая, 1-10, 1А, 3Г, 4А, 5А, 11Б, чётн.12-24, 15Д, 17Б, 17Д, 19Б, 19Д, 21Б, 21Д, 23, 30;

ул. Десятая, 1, 2, 4, 26, 31;

ул. А. Навои, 1, 1кв2, 2, 2А, 2Б, 3, 4А, 5-11, 10А, 11, 13, 14, 15, 15А, 19-30, 31А, 31Б, 32, 33А, 35-45, 35Б, 39кв4,

48, 50, 52, 54, 56, 60, 62, 64, 66, 69, 70;

ул. Научная, 26, 28/11, 30, 31А, 32-36, 38, 40, 42, 44, 46;

ул. Я. Купалы, 43-47, 44А, 49-53, 55-59, 58а, 61;

ул. Горпитомник, 3;

ул. Ежевичная, 9, 13, 15, 43, 51;

ул. Бирюзовая, 2/42;

пер. Тбилисский, 1-20, 1А, 22, 24, 24А, 26, 28, 29, 30, 32, 32А, 34, 34а, 38;

пер. Коневского, 1, 2, 2А, 3, 3 кв1, 5-18, 6А, 13А, 17/1, 17Б, 20, 25, 25А, 30, 40;

ул. Первая, 35, 37, 37А, 39, 41, 43, 43А;

ул. Восьмая, 3, 6, 8А, 9, 13, 15, 17;

пер. Восьмой, 2-6, 1кв.1, 1кв2, 3А, 8-19;

пер. Брестский, 4-8, 10, 10А;

ул. Каневская, 1, 1А, 1Б, 1Г, 2, 3, 6-10, 10А, 12, 13, 15, 18;

ул. Хвалынская, 2, 4-9, 8А, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21Б, 22, 24, 24б, 25, 27, 28, 31, 34, 36, 37, 39, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 50, 51, 52, 53, 55-62, 64, 66, 70, 71, 71А, 72, 74, 74а, 76, 77, 78, 80, 80/1, 81, 82, 83, 84, 86, 90, 91, 92, 93, 96, 97, 98, 98а, 99, 100, 101А, 102, 104, 106, 108, 109, 110, 111, 112, 114, 115, 116, 117, 117А, 120, 121, 122, 123, 124, 126, 126/2, 127, 129, 130, 131, 132, 134, 136, 138, 142, 144, 146;

пер. Хвалынский, 2, 2/1, 4, 6, 8, 8А;

пер. Прожекторный, 1, 6, 8, 10, 14;

ст. Садовая, 1кв1, 1/2, 2/2, 2кв3, 3/1, 3кв2, 3кв1;4кв1, 4кв2, 4кв3, 5/2, 5/3, 6кв1, 6/2, 6/3, 7кв1, 7/2, 8 кв2, 8/2, 9кв2, 9кв3, 9кв4, 10/2, 10кв3, 11кв1, 11кв2, 18, 16;

Мкр-237, ж.д.№1-10, 11А, 12, 13, 14, 16, 16А, 18, 21, 22, 23, 26-33, 35-40, 42, 45, 45А, 140, 142, 149, 150, 151А, 156, 163, 176, 180, 191, 194, 194(2), 198, 201, 202, 204, 205, 207/20, 208, 208В, 209, 210, 213, 215, 218, 224, 225, 237, 238;

пер. Газонный, 1, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 13;

ул. Окольная, 2, 4, 6а, 8, 10, 12;

ул. Курганная, 1, 11, 15кв.1, 15кв.2, 19, 21(1), 21(2);

ул. Дубравная, 4, 5, 9, 17;

ул. Крутая, 2, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 19;

ул. Овражная, 2, 3, 4, 5, 5Б, 8, 15А;

ул. Ямская, 1, 2, 4, 9;

ул. Высотная, 3, 4, 5, 7Б, 8, 10, 11, 13;

ул. Боровая, 2, 3, 9, 13, 15, 16, 22, 26;

пер. Горский, 3, 6, 8, 10, 11, 12, 14;

ул. Плодородная, 2/28, 2/40, 2/40 стр.1, 2/52, 7, 9, 11, 13, 15, 21, 25, 27, 29, 40/166, 100, 100(2);

ул. Парковая, 1, 3, 5, 6, 9, 16, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 39, 41, 43, 45;

ул. Звездная, 2, 20, 24, 26, 30, 36, 40, 42, 46, 50А;

ул. Окольная, 1, 5, 11/17, 11/14, 11/22, 11/27, 11/28, 11/30, 11/35, 11/36, 11/37, 13/7, 13/8, 13/13, 13/32, 13/34, 13/38, 14, 15/1, 15/3, 15/4, 15/5, 15/6, 15/8, 15/15, 15/18, 15/21, 15/24, 15/26, 15/32, 15/34, 15/35 уч.1, 15/36, 15/40, 15/41, 15/50, 15/54, 15/55, 15/57, 15/60, 15/67, 15/68, 15/69, 15/681, 16, 17/4, 17/5, 17/12, 17/23, 17/36, 17/38, 17/42, 17/43, 17/45, 17/47, 17/48, 18, 20, 22, 26;

СНТ «Ветеран»

Многоквартирные жилые дома:

ул. Чернышковская, 5;

ул. Помнющего, 1, 3, 5;

ул. Тимирязева, 42, 42А, 46, 46А, 50А, 52;

ул. Волнистая, 2, 6, 6/1;

ул. Я. Купалы, 60, 64, 67, 67А, 65, 69, 71;

ул. Ивановского, 12;

ул. Владимирская, 46, 48, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 64, 66, 68;

ул. Комарова, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 75, 79;

ул. Автотранспортная, 35Г, 35Д, 35Ж, 37Л, 35И, 37;

ул. Бабича, 12, 14, 16;

ул. Пономарева, 11, 13, 15;

ул. Грибанова, 2, 2А, 2Б, 4-9, 4А, 4Б, 5А, 5Б, 6А, 7А, 7Б, 9А, 9Б, 11-24, 11А, 13А, 15А, 19А, 26;

ул. Добрушина, чётн.2-32, 2а, 4а, 6а, 8а, 10а, 12а, 14а, 16а, 18а, 20а, 24а;

ул. Солнечникова, нечёт.1-23;

ул. Степанищева, 6, 8, 11, 13, 15, 16, 18, 20;

ул. Шумского, 4-10, 4А, 6А, 8А, 8Б, 10А, 10Б, 12, 12А.

Во избежание несчастных случаев, просим потребителей газа быть предельно внимательными, и не оставлять в указанные часы включенным газоиспользующее оборудование.

Телефоны для справок:

96-91-73, 96-91-74 (абонентский отдел Советского района),

34-04-34 («Контакт-центр»).