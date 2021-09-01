Музей «Память» представляет новую выставку, которая рассказывает о работе немецких военнопленных в Советском Союзе по восстановлению народного хозяйства. Выставка под названием «Попытка искупления. Немецкие военнопленные на восстановлении народного хозяйства СССР» была подготовлена сотрудниками Музея-заповедника «Сталинградская битва» совместно с Красногорским филиалом Музея Победы.

Как сообщает пресс-служба музея, проект посвящен участию немецких военнопленных в восстановлении народного хозяйства СССР и их вкладу в возмещении ущерба, нанесенного нашей стране в ходе Великой Отечественной войны. Тематические разделы выставки рассказывают о характере труда военнопленных, сферах их занятости, об эффективности достигнутых результатов. Показана работа на различных промышленных предприятиях, на восстановлении разрушенных городов, строительстве железных дорог и на лесоповале.

Отдельный раздел выставочной экспозиции посвящен участию военнопленных в восстановительных работах и занятости на предприятиях Сталинграда. Посетители смогут увидеть документы и фотографии из фондов Красногорского филиала музея Победы и Музея-заповедника «Сталинградская битва».

Выставка откроется 2 сентября 2021 года в 11:00 и будет работать до 13 февраля 2022 года.