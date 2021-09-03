Сотрудники лесничеств готовят земли под высадку молодых деревьев в Среднеахтубинском лесничестве. Подготовка ведется на площади более 30 га. Тут будут проведены работы по компенсационному лесовосстановлению в рамках строительства Третьего пускового комплекса мостового перехода через реку Волга. Также специалистам необходимо подготовить почву под высадку на участках возле населённых пунктов района: площадь этих земель составит ещё 7,2 га.

Как сообщают в комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии, саженцы новых деревьев будут размещены на пяти лесных участках Среднеахтубинского района. Территории подобраны с учётом особенностей лесорастительных условий и почв. На этих участках лесники уже приступили к планировке, расчистке и раскорчевке пней. В соответствии с дорожной картой эти работы должны быть завершены до 30 сентября. Ещё месяц отводится на обработку почвы под лесные культуры: вспашку, дискование, перепашку, доуглубление и маркировку рядов. Только после такой комплексной подготовки на участках высадят сеянцы дуба, сосны и других растений.

Важно, что высаживать в грунт молоденькие деревца можно, когда они достигнут 12 см в высоту и дадут около десятка первых листочков. После на компенсационных участках за деревьями будет организован уход, в том числе необходимый полив – в Волгоградской области разработана дорожная карта, благодаря которой за саженцами дубов и других деревьев в Волго-Ахтубинской пойме будут ухаживать в течение 8 лет с момента посадки.

Добавим, что все сеянцы, которые планируют высадить на лесных участках, сейчас растут в районных питомниках, где за ними осуществляется постоянный уход. В целом, в рамках работ по лесовосстановлению при строительстве новой дороги запланирована высадка 236 тысяч новых деревьев. Специалисты отмечают, что с учётом засушливого волгоградского климата не все саженцы смогут прижиться, поэтому молодые растения высаживаются с «запасом» — это позволит добиться поставленной задачи по компенсационному лесовосстановлению.