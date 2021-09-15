В эту пятницу в парке «Комсомольский сад» закрывается концертный сезон проекта «Многоголосье». Заключительный концерт под названием «День нарушения монотонности» состоится на большой сцене.

Как сообщают организаторы, гостей ждут 17 сентября в 18:00. Состоять концерт в этот раз будет из песен известных и неизвестных бардов, песен, посвящённых туризму, походам, слётам, кострам и прочей символике свободомыслящих «шестидесятых».

На сцене выступят:Елена Нестерова, Сергей Каратунов, Дуэт «Трио», Максим Хмызов-Ченцов, Сергей Цыганков, Вадим Вебер, Александр Гусев, Юрий Золотовский.

Вход свободный.

Задать вопросы можно по телефону +7 (902) 363-30-83.