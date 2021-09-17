Субботним утром в парке Комсомольский сад выступит детский танцевальный ансамбль «Улыбка» с концертной программой «Улыбнись» волгоградской детской областной филармонии.

Как сообщают организаторы, юные артисты в образах «веселых гномов», «домовят», «фруктов» и «маленьких звездочек» выступят перед гостями. Волгоградцы увидят яркие народные номера от ансамбля «Улыбка», современную хореографию от Танцевального проекта «Смайл», а вокальная студия «С.М.С.» порадует гостей парка своим эстрадным репертуаром.

Концерт состоится 18 сентября в 11:00. Вход свободный.

Задать вопросы можно по телефону +7 (902) 363-30-83.