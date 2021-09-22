В Волгоградском музыкально-драматическом казачьем театре начала работать выставка волгоградского живописца Сергея Пелихова «Волжские пейзажи», которую подготовил Волгоградский музей изобразительных искусств имени Ильи Машкова. Выставка будет экспонироваться до 17 октября 2021 года.

По данным комитета культуры Волгоградской области, в экспозицию выставки вошли 12 живописных работ, написанных за последние годы. Это лирические волжские пейзажи, запечатлевшие переменчивость погоды и смену времен года: «Отдых в затоне», «Пробираясь в ледовом плену», «Денек в пойме» и другие. Сергей Пелихов пишет то, что хорошо знает и любит. Большая часть работ была создана на пленэре. Для автора важно в первую очередь не фотографически точно передать облик места, но запечатлеть состояние природы.

Выставка «Волжские пейзажи» проводится в рамках долговременного сотрудничества Музея Машкова и Казачьего театра – в последнем регулярно проводятся выставки волгоградских художников, подготовленные музейными специалистами.