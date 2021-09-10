Волгоградская ОУНБ им. М. Горького открывает шестой сезон «Краеведческих четвергов» лекторием «Рассказы о Сарепте и не только о ней…», который состоится в рамках совместного творческого проекта «»Сарепта» и «Горьковка» в гостях друг у друга». Первая лекция состоится 16 сентября 2021 года в 18:00.

Как сообщает пресс-служба библиотеки, лекцию будет проводить начальник научно-издательского отдела Историко-этнографического и архитектурного музея-заповедника «Старая Сарепта» Александр Евгеньевич Парфенов.

Из первой лекции – «Все началось со жребия: основание Сарепты» – слушатели узнают о создании немецкой колонии Сарепта, которая дала начало Красноармейскому району Волгограда, и о роли, которую в этом сыграл удивительный обычай сарептян – жребий.

23 сентября в 18:00 лекция «Калмыки – главная надежда и главная неудача сарептян» посвящена неоднозначным отношениям жителей Сарепты с калмыками в первые десятилетия существования колонии и о том, почему сарептянам так и не удалось крестить калмыков.

30 сентября в 18:00 лекторий завершит лекция «Сарепта и первый в России фотоаппарат», в которой почитатели истории родного края «познакомятся» с уроженцем Сарепты академиком И. Х. Гамелем, благодаря которому в России узнали о фотографии в самый год её изобретения.

Желающих ждут в Актовом зале Библиотеки (ул. Мира, 15, 4 этаж)

Вход свободный

Возрастные ограничения (12+)

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