Желающих приглашают принять участие в заседании круглого стола «Кому на Руси жить хорошо?», приуроченного к 200-летию со дня рождения Николая Алексеевича Некрасова. Организатором мероприятия выступают: Волгоградская ОУНБ им. М. Горького и научно-образовательное общество «Интеллектуальные среды»

Как сообщает пресс-служба библиотеки, участниками круглого стола стунут: кандидат юридических наук Юрий Ветютнев, кандидат философских наук Александра Воробьева, преподаватель ВолГУ Михаил Соболев, магистрант ВолГУ Сергей Салий, а также студенты ВолГУ Варвара Арчакова и Владислав Ковалев.

Мероприятие состоится 15 сентября в Актовом зале Библиотеки (ул. Мира, 15, 4 этаж), начало в 18:00.

Вход свободный

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