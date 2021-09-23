В ближайшую субботу Дубовка ждет гостей на ежегодный виноградный фестиваль «Дубовская лоза», который состоится 25 сентября. Мероприятия пройдут с учетом особых санитарно-эпидемиологических требований для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Как сообщает областная администрация, мероприятие начнется в 9:00, а торжественная часть назначена на 11:00. На Центральной площади Дубовки будут работать интерактивные площадки. «Лоза Посадская» представит работы мастеров декоративно-прикладного творчества, уникальные изделия, выполненные в различных техниках. Площадка «Лоза Купеческая» — это фуд-зоны, а также палатки с сувенирами, товарами для детей, продукцией дубовских предпринимателей. «Лоза Мариновская» — главная концертная площадка фестиваля, на которой выступят творческие коллективы из Волгограда и районов Волгоградской области, ансамбль песни и инструментальной музыки «Фолк Экспресс». «Лоза Золотовская» представит гастрономические изыски — продукцию виноградарей, виноделов и сыроваров Дубовского района, а на площадке «Лоза Муромец» можно будет увидеть произведения изобразительного искусства, объединенные «виноградной» темой. Предусмотрена и зона для развлечения детей — «Лоза Тасон», где расположатся батуты, игровые комплексы.

Кроме того, для туристов предусмотрена экскурсионная программа. Гости смогут посетить музейный комплекс и библиотеку Дубовского района, расположенную в старинном особняке купца Жемарина.

Лучших участников фестиваля наградят памятными подарками и дипломами. Организаторы подчеркивают, что в случае неблагоприятных погодных условий мероприятия фестиваля пройдут на площадке кинотеатра «Красная звезда».