Волгоградцев приглашают послушать «Музыку крыш», которая прозвучит во время концерта на крыше Волгоградского областного центра народного творчества в Красноармейском районе. Мероприятие пройдет в рамках празднования 77-летия образования самого южного и самого крупного района Волгограда – Красноармейского, а также 432-летию города-героя. В программе концерта – выступления нескольких творческих коллективов, поздравления от приглашенных гостей праздника. Концерт состоится 12 сентября в 18:00.

По данным пресс-службы городской администрации, специально для концерта на крыше здания по б-ру им. Энгельса, 1а будет оборудована сцена. Горожане и гости города услышат выступление волгоградских групп «Терра», «Бумеранг», «Евротур», «Волгоградцы». В программе концерта – ретро-шлягеры, джазовые композиции, известные зарубежные и отечественные хиты, популярные каверы на современные песни. Происходящее на сцене будет транслироваться на большом светодиодном экране, установленном в парке рядом с Волгоградским областным центром народного творчества. Также музыкальный проект будет транслироваться в режиме реального времени в социальные сети: https://vk.com/vocnt_volgograd и https://www.youtube.com/c/ГБУКВОЦНТДКХимик. Завершится вечер праздничным фейерверком.