Жители и гости города смогут увидеть соревнования по парусному спорту, которые будут проходить в рамках празднования Дня города.

По данным РИАЦ, парусная регата «Кубок Сталинграда» проходить ежегодно, на протяжении уже 12 лет. Организатором соревнований выступают МБУ «Центр парусного спорта», Волгоградская региональная федерация парусного спорта, Комитет по физической культуре и спорту Волгограда, Волгоградское региональное отделение ФСОП «РОССИЯ».

Парусную регату можно будет наблюдать 11 сентября с 12:00 до 18:00, звание лучших будут оспаривать 30 участников. В рамках соревнований планируют провести и детскую регату среди яхт класса «Оптимист».

Маршрут регаты — от стадиона «Волгоград-Арена», далее до речного порта и обратно.

— Ожидаем десять волгоградских яхт и два десятка из Камышина и Волжского. В первый день мы подведем промежуточные результаты по итогам трех гонок. Во второй день стартуем по тому же маршруту в 12:00 и закрытие регаты планируем в 14:00, но могут быть поправки из-за ветровой обстановки. Подведение итогов и награждение состоится в яхт-клубе «Пилигрим» в 15:00, — поделился планами руководитель МБУ «Центр парусного спорта» Евгений Калякулин.