В рамках празднования Дня города в Волгограде состоится первый винный фестиваль, а также крупная сельскохозяйственная ярмарка. Оба мероприятия будут проходить на площадке форума «Волго-Дон Агро Фест».

Как сообщает областная администрация, свою продукцию на ярмарке представят такие компании как «Сады Придонья», «Волжский мясокомбинат», «Конфил», «Заря», «ХлебНаш», «Любимый город», «Дело в мясе», Ленинский консервный завод «Агро-Юг», «Волгоградский кондитер», «Михайловский рыбозавод», «Дубовский виноград», «Волгоградский агропромышленный союз» и другие производители. Ярмарка будет работать 11-12 сентября на территории исторического парка «Россия — моя история».

11 сентября в 12:00 вниманию посетителей ярмарки представят брендовую продукцию местных сельхозтоваропроизводителей, подавших заявки на участие во II Национальном конкурсе «Вкусы России». Волгоградские огурчики и помидоры, еланские сыры, камышинский творог, царицынские рыбные котлеты и соленья, природная вода из Михайловки, амарантовое и сафлоровое масла из Фролово, арчединские каши, чернышковское трехслойное сало, быковские мясные чипсы, горчичный батон, местное мороженое и шоколад, закуску из кабачков и хрена — это и многое другое жители и гости города смогут продегустировать, оценить вкусовые качества товаров и в дальнейшем проголосовать за понравившийся продукт. Народное голосование в рамках II Национального конкурса «Вкусы России» пройдет с 20 октября по 7 ноября 2021 года.

Также на ярмарке посетители оценят местные кисломолочные продукты, джемы и варенье, крем-мед, мясные и рыбные деликатесы, кондитерские изделия и выпечку — всего в ассортименте более 100 наименований продуктов. Дачники смогут приобрести рассаду цветов, саженцы плодовых деревьев.

Знаковым событием станет первый фестиваль российских вин Volga-Don WINE FEST, который также состоится 11 сентября с 12:00 до 19:00 на площадке перед музеем «Россия — моя история». На фестивале будут представлены волгоградские производители вина — «Винодельня Покровская», «Винодельня Зимовец», «Семейная винодельня Гусевъ», «Виноградная усадьба Вилла София», а также более 30 винных брендов из других регионов России. Посетители смогут продегустировать более 250 вин, стать участниками мастер-классов от федеральных экспертов. Для посещения фестиваля необходимо приобрести билет на сайте по ссылке.