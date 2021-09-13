В центральной части горда с сегодняшнего дня начинает действовать пешеходный режим. Это связанно с проведением праздничных мероприятий, посвященных празднованию 800-летия со дня рождения князя, государственного деятеля, полководца Александра Невского.

По данным комитета культуры Волгоградской области, с 7:00 13 сентября до 20:00 20 сентября 2021 года пешеходными станут улица Гоголя в границах улицы Коммунистической и улицы Мира. С 07:00 17 сентября к территориям, свободным от транспорта, добавится улица Мира от нечетной стороны Аллеи Героев до улицы Комсомольской.

Также с 20:00 18 сентября до 24:00 19 сентября 2021 года пешеходный режим будет действовать на улице Мира от улицы Краснознаменской до улицы Комсомольской, на улице Володарского от улицы Коммунистической до проспекта им. В.И. Ленина, на улице им. В.И. Ленина от проспекта им. В.И. Ленина до улицы Мира, на всем протяжении проезжей части Аллеи Героев.

Для информирования водителей об изменившейся схеме проезда будут выставлены соответствующие дорожные знаки и другие технические средства организации дорожного движения. Волгоградцам и гостям города необходимо учитывать временные изменения и заранее планировать маршруты движения в границах Центрального района. Автовладельцам, оставившим транспортные средства в границах указанных пешеходных зон, следует заблаговременно убрать их с данных территорий.