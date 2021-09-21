Международный аэропорт Волгограда планирует открыть в 2022 году новые направления полетов. Открытие новых направлений является одним из приоритетных вопросов повышения транспортной доступности Волгоградской области.

По данным пресс-службы аэропорта, в текущем году была реализована программа субсидирования рейсов по нескольким направлениям: Казань, Челябинск, Пермь, Самара, Уфа, Астрахань, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Минеральные Воды, Брянск, Новосибирск.

В 2022 году география полетов из волгоградского аэропорта пополнится новыми субсидируемыми направлениями. У жителей региона появится возможность летать прямыми рейсами в Калининград, Воронеж, Белгород и Тюмень.

На данный момент все инициативы аэропорта и авиакомпаний-партнеров по сотрудничеству в рамках дальнейшего развития действующей программы региональных рейсов администрацией Волгоградской области поддержаны, выражена готовность субсидирования маршрутов, ожидается согласование с Федеральным агентством воздушного транспорта.