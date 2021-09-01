С 1 сентября педагоги выполнившие требование регионального отделения Роспотребнадзора об обязательной вакцинации отдельных категорий граждан (постановление Главного санитарного врача по Волгоградской области от 27.07.2021 №01/3) смогут вести уроки без масок.

По данным областной администрации, оперативный штаб по реализации мер по предупреждению возникновения и распространения COVID-19 в Волгоградской области, рекомендовал руководителям общеобразовательных организаций региона разрешить педагогам проводить занятия без обязательного ношения масок.

Новый учебный год в Волгоградской области начнется в очном режиме, за парты сядут более 260 тысяч учеников, из них 26 тысяч первоклассников.