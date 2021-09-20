В Волгограде готовятся к открытию три новые сезонные ярмарки, где будет продаваться фермерская продукция. Они будут располагаться на территории Дзержинского, Красноармейского и на границе Советского и Кировского районов.

По данным РИАЦ, в Дзержинском районе сезонная площадка обустраивается по ул. Исторической, рядом с уже действующей ярмаркой.

На пересечении Кировского и Советского районов площадка для продажи овощей появится вдоль проезжей части неподалёку от недавно введённой в эксплуатацию школы № 77. Точное местоположение мэрия не сообщает, но, судя по всему, ярмарка разместится непосредственно на месте или чуть выше уже существующего здесь стихийного рынка по продаже саженцев и кустарников. Примечательно, что в часы пик здесь регулярно возникают автомобильные заторы. Улучшит ли ситуацию ярмарка, разместившаяся на одной из обочин, похоже, покажет время.

В Красноармейском районе ярмарка обустраивается на пересечении пр-та Героев Сталинграда и ул. Пролетарской.