В ближайшую субботу в парке «Комсомольский сад» вновь заработает «Свободный микрофон», который ждет талантливых волгоградцев.

Как сообщают организаторы, «Свободный микрофон» начнет свою работу в 17:00 4 сентября. В этот день для всех желающих на сцене парка установят микрофон и звукоусиливающую аппаратуру. Участники смогут прочитать стихи, спеть, сыграть на музыкальном инструменте, рассказать анекдот или притчу. Каждому участнику отводится пять минут. Есть ограничения – запрещена ненормативная лексика, политическая агитация и темы эротики.

Участникам необходимо заблаговременно прийти для регистрации. Чтобы зарегистрировать своё участие в Свободном микрофоне, достаточно за 15-20 минут подойти к сцене и записаться для выступления.

Вход свободный.

Задать вопросы можно по телефону +7 (902) 363-30-83.