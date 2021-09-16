Студентов и выпускников художественных и гуманитарных отделений вузов приглашают на бесплатную стажировку в Волгоградский музей изобразительных искусств имени Ильи Машкова. Стажировка стартует 1 октября 2021 года и проходит в рамках проекта конкурса «Общее дело» Благотворительного фонда Владимира Потанина.

По данным комитета культуры Волгоградской области, тема стажировки – «Практическая жизнь музея». Продолжительность обучения – 3 месяца. Всего будет отобрано 10 участников на период обучения первого цикла с 1 октября по 15 декабря. Форма заявки представлена на официальном сайте музея. Заявки принимаются до 30 сентября этого года.

Цель стажировки – обучение молодых кадров для формирования кадрового резерва ВМИИ им. И.И.Машкова для повышения интереса молодёжной аудитории. Обучающиеся второго потока музейной стажировки получат основные представления об искусстве и о музейной работе: создании музейных экспозиций, проведении экскурсий и интерактивных занятий, а также будут вовлечены в практическую жизнь музея. Участники смогут поработать с подлинными произведениями искусства, художниками, архивными документами, оцифровкой материалов, поучаствовать в формировании экспозиций, разработке и проведении экскурсий и интерактивных занятий, мультимедийных музейных продуктов и т.д.

Первая бесплатная стажировка в Музее Машкова проходила с февраля по июнь 2021 года, и ее участниками стали 32 молодых человека, прошедшие отбор. 30 июня этого года состоялась защита проектов стажеров первого потока музейной стажировки. Из 32 участников 13 человек разработали свои проекты, многим удалось реализовать их в стенах музея.