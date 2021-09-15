В ближайшие выходные в музее-заповеднике состоится «Детский час», во время которого юным гостям предложат совершить необычное путешествие. 18 сентября сотрудники музея ждут маленьких гостей на детскую интерактивную программу «Добро пожаловать в Мульти-Пульти!».

Как сообщает пресс-служба музея-заповедника, во время программы гостям предложат совершить увлекательное путешествие в мир советской детской анимации и познакомиться с героями полюбившихся советских мультиков.

Количество мест ограничено. Необходима предварительная запись.

Бронь: 67-33-02, 8-927-511-67-49.