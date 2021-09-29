В рамках международного фестиваля «День музыки» музей-заповедник «Старая Сарепта» и Волгоградская филармония проведут два больших совместных концерта в первую неделю октября.

По данным комитета культуры Волгоградской области, 1 октября в кирхе музея-заповедника «Старая Сарепта» впервые в концертном сезоне 2021-2022 зазвучит орган в рамках концерта «Шедевры музыки Барокко». Концерт посвящен одной из уникальных эпох в истории европейской культуры. Именно в этот период, длившийся с XVII века до середины XVIII столетия, появились первые оркестры, родился жанр оперы, получили развитие многие музыкальные термины, которыми пользуются до сих пор.

В исполнении камерной группы Волгоградского академического симфонического оркестра прозвучат произведения крупнейших представителей немецкой и итальянской композиторских школ того времени – Иоганна Себастьяна Баха и Антонио Вивальди. В концерте примут участие ведущие солисты оркестра Волгоградской филармонии.

2 октября в подземелье XVIII века музея-заповедника «Старая Сарепта» состоится концерт ведущих солистов Волгоградского академического симфонического оркестра «Музыка дома».

Слушателям представится возможность насладиться прекрасной камерно-инструментальной музыкой в исполнении различных ансамблей. В составе дуэта, трио или квартета прозвучат произведения для скрипки, виолончели, арфы, флейты, гобоя, кларнета, фагота и фортепиано. В программе – сочинения разных времен отечественных и зарубежных авторов − классиков и современников.

Международный фестиваль «День музыки» открылся 26 сентября концертом Волгоградского академического симфонического оркестра. В областной филармонии прозвучали концерт №2 для фортепиано с оркестром Брамса и симфония №2 Рахманинова. Солировал лауреат международных конкурсов пианист Арсений Тарасевич-Николаев из Москвы.

Кроме концертов в «Старой Сарепте» на фестивале состоятся ещё да концерта. В программе концерта, который пройдёт 3 октября в Волгоградской филармонии, прозвучат произведения Прокофьева, Чайковского и Шора. Солистами станут лауреаты всероссийских и международных конкурсов скрипач Павел Милюков и виолончелист Борис Андрианов.

Завершится фестиваль 8 октября органным концертом к 90-летию Микаэла Таривердиева — перед слушателями выступит один из самых востребованных современных органистов Даниэль Зарецкий.