Волгоградцев приглашают посетить традиционный горчичный фестиваль музея-заповедника «Старая Сарепта», который состоится 25 сентября. В этом году его будут проводить уже в шестой раз.

По данным пресс-службы музея-заповедника, с 16:30 до 19:00 для гостей фестиваля подготовили интерактивные программы для детей и взрослых: «Горчица: вчера и сегодня» с отжимом горчичного масла на ручном прессе XVIII века, программа «Раз-два, горчичные дела!», программа «Подземелья Старой Сарепты», программа «Семь раз отмерь» и экскурсии по «Музею занимательного Здоров’Я».

Кульминацией вечера станут концерты необычных музыкальных инструментов «Звуки звезд» от мастерской звука «Музыка изнутри», которые состоятся в 17:00 и в 19:00.

С 16:00 до 19:00 во дворе Дома Гольдбаха будет проходить концертная программа на открытом воздухе. Гостей ждут интерактивные площадки, конкурсы, викторина и ярмарка ремесленников, на которой каждый желающий сможет купить продукцию из сувенирной лавки Сарепты.

Вход на праздник во дворе Дома Гольдбаха свободный. Посещение концертов «Звуки звезд» и интерактивных программ музея-заповедника по билетам и предварительной брони.

Обращаем ваше внимание: проведение всех мероприятий предусматривает соблюдение требований Роспотребнадзора.

Возраст: 0+.

Подробная информация по телефонам: 67-33-02, 8-927-511-67-49.