В Волгограде начались подготовительные работы перед демонтажем стадиона «Трактор», на месте которого будет построен современный спортивный комплекс.

​По данным городской администрации, сейчас рабочие вывозят спортинвентарь и демонтируют деревянные элементы трибун. После будет расчищена площадка для работы тяжелой техники, при помощи которой разберут существующие обветшавшие сооружения и подготовят площадку для строительства новых объектов. До конца года подрядной организации предстоит полностью убрать находящиеся в аварийном состоянии трибуны стадиона. Также специалисты демонтируют несколько вспомогательных объектов, большинство из которых не использовались на протяжении многих лет. Помимо этого специалисты разберут фундамент и вывезут образовавшийся строительный мусор.

После демонтажа начнется строительство новых спортивных объектов – муниципалитет возведет трибуну, на которой смогут разместиться 500 зрителей, и физкультурно-оздоровительный комплекс, в котором расположатся спортивные залы и вспомогательные помещения. Рядом с уже существующим главным футбольным полем построят беговые дорожки, несколько секторов для толкания ядра и прыжков в длину. Также на территории оборудуют многофункциональные площадки для игровых видов спорта: баскетбола, мини-футбола, волейбола, площадки для игры в футбол на песке и пляжный волейбол, а также площадку для сдачи нормативов ГТО. В рамках комплексного благоустройства территории особое внимание будет уделено реставрации объекта культурного наследия регионального значения — «Проходные стадиона СТЗ (ВГТЗ) «Трактор», территорию вокруг памятника тоже обновят. Рядом со стадионом будет создана парковая зона площадью порядка 10 тысяч квадратных метров, большую часть которой займут деревья.