В Волгограде начались подготовительные работы перед демонтажем стадиона «Трактор», на месте которого будет построен современный спортивный комплекс.

​По данным городской администрации, сейчас рабочие вывозят спортинвентарь и демонтируют деревянные элементы трибун. После будет расчищена площадка для работы тяжелой техники, при помощи которой разберут существующие обветшавшие сооружения и подготовят площадку для строительства новых объектов. До конца года подрядной организации предстоит полностью убрать находящиеся в аварийном состоянии трибуны стадиона. Также специалисты демонтируют несколько вспомогательных объектов, большинство из которых не использовались на протяжении многих лет. Помимо этого специалисты разберут фундамент и вывезут образовавшийся строительный мусор.

После демонтажа начнется строительство новых спортивных объектов – муниципалитет возведет трибуну, на которой смогут разместиться 500 зрителей, и физкультурно-оздоровительный комплекс, в котором расположатся спортивные залы и вспомогательные помещения. Рядом с уже существующим главным футбольным полем построят беговые дорожки, несколько секторов для толкания ядра и прыжков в длину. Также на территории оборудуют многофункциональные площадки для игровых видов спорта: баскетбола, мини-футбола, волейбола, площадки для игры в футбол на песке и пляжный волейбол, а также площадку для сдачи нормативов ГТО. В рамках комплексного благоустройства территории особое внимание будет уделено реставрации объекта культурного наследия регионального значения — «Проходные стадиона СТЗ (ВГТЗ) «Трактор», территорию вокруг памятника тоже обновят. Рядом со стадионом будет создана парковая зона площадью порядка 10 тысяч квадратных метров, большую часть которой займут деревья.

ИСТОЧНИКОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРАДА
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