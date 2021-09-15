На территории водоочистных сооружений пос. Латошинка прошли тактико-специальные учения по ликвидации последствий аварии на химически-опасном объекте. МУ «Служба спасения Волгограда» совместно с подразделениями региональной противопожарной службы ГУ МЧС России отработали практические действия по ликвидации чрезвычайной ситуации на критически важном объекте.

Согласно легенде, на очистных сооружениях произошла разгерметизация запорной арматуры емкости с хлором. Инцидент мог привести к образованию очагов химического заражения, гибели людей и другим негативным последствиям.

Прибывшие службы спасения оперативно выяснили все необходимые подробности аварии: точное местонахождение утечки, отключение станции от электричества, наличие возможных пострадавших, и затем со спецоборудованием в защитных костюмах приступили непосредственно к устранению аварии.

— Основной задачей для нас сегодня было оперативно устранить утечку хлора и прекратить его дальнейшее распространение. Сделали мы это с помощью наложения герметизирующего колпака на запорную арматуру. Затем контейнер с хлором был транспортирован на весы и подключен в технологическую схему для «эвакуации» хлора, — рассказал начальник аварийно-спасательного подразделения №5 МУ «Служба спасения Волгоград» Евгений Матвиенко.

Для ограничения распространения и нейтрализации хлорвоздушного облака противопожарная служба в свою очередь с помощью специальной техники поставила водяную завесу, поскольку за счет интенсивного перемешивания хлора с водой и воздухом его концентрация снижается.

— Весь личный состав обязательно выезжает на такие объекты в средствах индивидуальной защиты органов дыхания и зрения, а также в защитных костюмах Л-1. Кроме того, мы работали с использованием газоанализаторов для определения концентрации хлора в атмосфере, — поделился старший инспектор службы тушения пожаров СПСЧ капитан внутренний службы Сергей Житник.

Персонал водоочистных сооружений во время учений отработал действия по вызову аварийных служб, точному и подробному описанию ситуации, работе с оборудованием в условиях аварии и отслеживанию показателей.

— Подобные локальные тренировки проводятся на химически-опасных объектах «Концессий водоснабжения» 4 раза в год. Кроме того, все сотрудники регулярно проходят инструктажи по технике безопасности, что позволяет коллективу всегда быть готовым к любой нештатной ситуации, — рассказал начальник участка ВОС «Латошинка» Дмитрий Хабаров.

Умение четко и быстро действовать во время аварийной ситуации как сотрудников опасного объекта, так и спасательных служб позволит избежать страшных последствий и угрозы населению в случае возникновения реальной аварийной ситуации.