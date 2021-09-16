Жители Волгоградской области в рамках новой акции «Смотри что в голову придет»* могут бесплатно в течение трех месяцев в сервисе Билайн ТВ смотреть более 90 000 единиц контента от 4-х популярных онлайн-кинотеатров — ViP Play, «IVI Лайт», more.tv и «Билайн ТВ». А также получить скидку 25% на абонентскую плату в первые три месяца на тарифных планах «Близкие люди 3+» и «Близкие люди 4+».

Погрузиться в мир кино и сериалов можно в парке или на пикнике, по дороге на работу или учёбу — или устроить вечерний сеанс кинопросмотра дома. Сервис Билайн ТВ доступен со смартфонов, планшетов, компьютеров или телевизоров Smart TV. К одной учётной записи можно одновременно подключить до 5 различных устройств — больше не придётся спорить, что смотреть.

Акция «Смотри что в голову придет» приобретает большую актуальность как раз сейчас – с окончанием календарного лета. Согласно данным «Билайн.Аналитики», пользователи Билайн ТВ активнее покупают фильмы именно осенью и зимой. Так, с августа 2020 года по февраль 2021 года количество купленных зрителями кинокартин возросло почти на треть, а в следующие несколько месяцев – вплоть до середины августа – снова снизилось на 55% в сравнении с пиковыми показателями этого года.

Еще немного любопытной статистики: осенью пользователи Билайн ТВ смотрят в основном приключенческие фильмы (20,2%), развеять зимнюю меланхолию зрителям помогают боевики (15,5%), приключения (14,4%) и комедии (14,4%), весной обычно предпочтительнее боевики (16,6%) и комедии (11,6%), а вот тихие летние вечера наши абоненты предпочитают проводить за просмотром драм (14,5%).

Режиссерский топ Билайн ТВ по итогам первой половины 2021 года возглавил постановщик «Гарри Поттера» и «Фантастических тварей» Дэвид Йетс, болливудский режиссер Радж Канвар – на второй строчке, третью позицию занимает режиссер, сценарист и продюсер анимационных фильмов студии Pixar Пит Доктер. Картины этих режиссеров наши абоненты смотрели в этом году чаще остальных.

Среди актеров пальма первенства у всенародного любимца Дэниэла Рэдклифа, второе место – у индийского актера Аджая Девгана. Озвучивший главного персонажа анимационного фильма «Душа» Джейми Фокс – на третьем месте, на четвертой строчке – многогранный талант Николаса Кейджа, а на пятой – Мэттью Макконахи.

На первом месте топа предоставленных Билайн ТВ кинофильмов — трогательная «Душа», на втором зрелищный блокбастер Кристофера Нолана «Довод», третья строчка у супергероини «Чудо-женщины 1984».

Настало время обновить эту статистику — десятки картин теперь доступны к бесплатному просмотру на Билайн ТВ в рамках акции «Смотри что в голову придет»!

* Акция «Смотри что в голову придет» проводится на территории Российской Федерации до 31 октября 2021 года. Скидки на тарифы «Близкие Люди3+» и «Близкие Люди4+» возможны к подключению на территории субъектов РФ, где ПАО «ВымпелКом» оказываются услуги «Домашний интернет» Билайн». Бесплатный доступ к подписке «4в1» доступен абонентам в регионах, где предоставляются услуги мобильной связи «Билайн». После истечения промо-периода при подключении подписки «4в1» услуга автоматически начинает предоставляться по полной стоимости – 399 р./мес. Более подробная информация об организаторе, сроках, правилах проведения акции и ее ограничениях доступна сайте beeline.ru