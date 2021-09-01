В связи с окончанием работ по реконструкции первого участка наземного пути линии скоростного трамвая в Тракторозаводском и Краснооктябрьском районах движение скоростного трамвая с 1 сентября возобновляется по обычному маршруту – до конечной остановки «ВГТЗ».

По данным городской администрации, на данный момент все основные работы были завершены. В рамках реконструкции была уложена новая рельсошпальная решетка, построена контактная сеть, обустроены остановочные площадки.

Кроме рельсошпальной решетки на участке от «ВГТЗ» и «Завод «Баррикады» заменена и вся сопутствующая инфраструктура: смонтировано более 7 километров контактной сети, установлены 77 новых стальных оцинкованных опор, обновлены три остановочные площадки, один автомобильный переезд с резинокордовым покрытием и два пешеходных перехода. Все мероприятия проводились в рамках федерального пилотного проекта по масштабной реконструкции линии скоростного трамвая в Волгограде.

Реконструкция трамвайного пути продолжится и на остальном наземном участке линии СТ в границах от остановки «Завод «Баррикады» до улицы Землянского после поступления очередного транша из федерального бюджета. В ходе нее будут модернизированы все расположенные здесь переезды и пешеходные переходы, остановочные платформы, система водоотведения, в том числе насосное оборудование в транспортном тоннеле в Краснооктябрьском районе, обновлено ограждение. Кроме того, для комфорта жителей близлежащих домов предусматривается обустройство специального шумозащитного покрытия путей.