Школьники региона могут принять участие в масштабной просветительской онлайн-олимпиаде и проверить свои знания по экологии.

Как сообщает комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, в рамках информационного сопровождения национального проекта «Экология» образовательная онлайн-платформа Учи.ру совместно с автономной некоммерческой организацией «Национальные приоритеты» с 13 сентября по 4 октября 2021 года проводят всероссийскую онлайн-олимпиаду по экологии.

Олимпиада будет проводиться в онлайн-формате одновременно для всех учеников 1-9 классов во всех регионах России и направлена на развитие экологического мышления учащихся, вовлечение в экологическую повестку школьников, их родителей и педагогов, повышение уровня их экологической сознательности. Участие в олимпиаде бесплатное. Участникам достаточно иметь компьютер или планшет с современным браузером и выходом в Интернет. Для успешного решения заданий не требуется углубленных знаний школьной программы.

Чтобы участвовать, нужно зарегистрироваться на Учи.ру или получить логин и пароль от учителя. Если они уже есть, просто войти на платформу. На решение заданий дается час. Количество набранных баллов будет известно сразу после завершения олимпиады.