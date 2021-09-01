Для школьников и студентов с 1 сентября вводится скидка в 50% на проезд в пригородных поездах.

Как сообщает пресс-служба Приволжской ЖД, в новом учебном году студенты и школьники Волгоградской области смогут покупать билеты на пригородные поезда за полцены. Льготные условия будут действовать с 1 сентября 2021 года по 15 июня 2022 года включительно.

Для оформления проездных документов учащимся необходимо предъявить в билетной кассе документы, подтверждающие право на льготу. Школьникам – справку с места учёбы с печатью, студентам – студенческий билет учащегося очной формы обучения с отметкой о продлении на 2021/2022 учебный год.