Покрышки по городу собирали для дальнейшей отправки на переработку. С момента начала сбора покрышек с улиц города удалось набрать порядка 50 тонн, которые отправили в переработку на Волжский регенератно-шинноремонтный завод.

Как сообщает комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, сбор отработанных автопокрышек ведется в рамках трёхстороннего соглашения, заключенного в июле 2021 года между облкомприроды, администрацией Волгограда и предприятием-переработчиком.

За время действия соглашения на несанкционированных свалках в промзонах, частном и многоквартирном жилом фонде муниципалитета собраны и отправлены для вторичного использования порядка 50 тонн старых шин. Волжский регенератно-шиноремонтный завод способен в год перерабатывать около 40 тысяч тонн ценного вторичного ресурса. Эти мощности отражены в электронной модели территориальной схемы, которая разработана в рамках регионального проекта «Комплексная система обращения с твёрдыми коммунальными отходами в Волгоградской области» в составе нацпроекта «Экология».

Чтобы стимулировать и привлекать новых участников, планируется организовать сбор, транспортирование и направление шинных отходов в переработку во всех крупных населённых пунктах региона. Быковский, Камышинский, Николаевский, Урюпинский, Городищенский районы, городской округ-город Волжский готовы включиться в проект уже в текущем году и организовать в общей сложности сбор 70 тонн автопокрышек для последующей переработки.