На полях региона продолжается уборка зерновых и зернобобовых культур. К этому дню аграрии провели уборку урожая на площади порядка 1,7 млн га, что превышает 94% от общего объема. Намолочено 3,81 млн тонн при средней урожайности 22,8 ц/га. В настоящее время продолжается уборка технических культур.

Как сообщает областная администрация, пшеница обмолочена на площади 1,2 тыс. га, собрано 2,9 млн тонн, средняя урожайность составила 24,3 ц/га. Ячмень убран на полях общей площадью 315,3 тыс. га, намолот — почти 526 тыс. тонн.

Стоит отметить, что в 2021 году поставлен рекорд по посевам кукурузы — площадь полей впервые за всю историю Волгоградской области превысила 104 тыс. га. Производством этой культуры сегодня занимается каждый третий район региона. Самые большие посевные площади кукурузы — в Урюпинском, Новониколаевском, Новоаннинском, Алексеевском, Нехаевском и Киквидзенском районах. В настоящее время аграрии убирают ранние гибриды кукурузы — намолочено 50,1 тыс. тонн.

Продолжается уборка технических культур. По данным на 24 сентября, обмолочено 293 тыс. га, собрано 328 тыс. тонн, из них горчицы 53,7 тыс. тонн. Подсолнечник предстоит убрать с площади 857,0 тыс. га, на сегодняшний день обмолочено 195 тыс. га, получено 194 тыс. тонн семян.

Одновременно волгоградские аграрии продолжают посевную кампанию. Этой осенью планируют засеять площадь более 1,6 млн га озимых культур под урожай 2022 года. Обеспеченность семенами в регионе составляет 111% или 276 тыс. тонн.

На текущую дату посеяно озимых на площади 1,57 млн га (97% от плана), из них пшеницы 1,52 млн га. Озимая рожь занимает более 42 тыс. га, тритикале — почти 7,7 тыс. га, ячмень — 0,73 тыс. га. Все посевы по оценке ученых и специалистов агротехнических служб находятся в хорошем состоянии.