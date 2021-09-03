Уже со следующей недели комитет молодежной политики и туризма начнет принимать документы от родителей (законных представителей) на предоставление часто болеющим детям путевок по медицинским показаниям в санаторно-оздоровительные организации на 2022 год.

Как сообщают в комитете, при подаче заявления необходимо иметь следующий пакет документов:

· копия паспорта родителей (законного представителя);

· копия свидетельства о рождении или паспорта ребенка;

· справка для получения путевки на санаторно-курортное лечение, выданная медицинской организацией № 070/У;

· копия СНИЛСа ребенка.

При предоставлении копий указанных документов, родители (законные представители) обязаны одновременно предоставить оригиналы этих документов, за исключением случаев предоставления нотариально заверенных копий документов.

Документы, предоставленные не в полном объеме и лицами не являющимися родителями (законными представителями) к рассмотрению не принимаются.