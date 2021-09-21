До конца сентября можно совершить поездку в плацкартных вагонах со скидкой в 30% в зависимости от расположения мест и периода отправления.

Как сообщает пресс-служба ОАО «РЖД», приобрести проездные документы по выгодной цене можно не позднее 2-х дней до даты поездки, а совершить их до 30 сентября 2021 года.

Список направлений, не включенных в акцию, а также условия ее проведения размещены на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тарифы и акции». Скидка не действует при оформлении проездных документов организованным группам пассажиров и организованным группам детей, а также по детскому тарифу.

Приобрести билеты можно в кассах дальнего следования, на официальном сайте ОАО «РЖД» или с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам».