Мини-группам предлагают путешествовать в купейных вагонах со скидкой в 20%. Приобрести билет со скидкой можно будет до 23 декабря 2021 года.

Как сообщает пресс-служба ОАО «РЖД», с 20 сентября по 23 декабря 2021 года в дни отправления по понедельникам, вторникам, средам и четвергам мини-группы пассажиров (от 5 до 9 человек) поездов дальнего следования формирования Федеральной пассажирской компании внутригосударственного сообщения могут совершить поездку в купейных вагонах со скидкой 20%.

Скидка применятся при условии одновременного оформления проездных документов и не действует одновременно с другими специальными тарифами/скидками.

Приобрести билеты можно в кассах дальнего следования, на официальном сайте ОАО «РЖД» или с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам».