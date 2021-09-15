Ещё одна партия школьных автобусов поступила в регион. Сейчас автомобили оформляют в дилерских центрах, после чего транспорт распределят по всем муниципальным образованиям. В этот раз в регион поступило 99 школьных автобусов вместимостью от 10 до 30 человек.

По данным областной администрации, в этом году это самый крупный транш. Полученный транспорт отправится во все муниципальные районы. Важно, что машины соответствуют всем правилам перевозки детей.

Региональный школьный автопарк обновлен на 91%: за последние шесть лет в Волгоградскую область поступило 460 единиц новой техники.

Благодаря школьным автобусам ребята организованно и с комфортом приезжают на учебу и также добираются до дома. Возможностями школьного автопарка ежедневно пользуются почти 11 тысяч детей из 700 населенных пунктов. В целях безопасности все автобусы оснащены системой ГЛОНАСС, тахографом, ограничителем скорости и другими устройствами в соответствии с техрегламентом.