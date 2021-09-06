В регионе подготовка к отопительному сезону ведется с опережением графика. На данный момент выполнено 82% от запланированных работ, что опережает график на 12%. В том числе в 9,9 тысячи (84,1%) из 11,8 тысячи жилых многоквартирных домах проведена промывка и опрессовка систем отопления, необходимые мероприятия по поверке приборов учёта.

По данным областной администрации, качество проведения управляющими организациями работ по промывке и опрессовке инженерных систем держат на контроле органы Госжилнадзора. Помимо гидравлических испытаний силами УК обязательно должна быть обеспечена готовность общедомового прибора учёта тепловой энергии. По результатам анализа представленной информации о вышедших из строя и подлежащих поверке в межотопительный период приборов, установленных в МКД Волгограда, Госжилнадзором в адрес управляющих организаций выданы 142 предостережения на 738 адресах. На сегодняшний день в 486 домах ОДПУ поверены, в 141 — сданы на поверку.

Акт промывки и опрессовки, а также готовность ОДПУ ТЭ свидетельствуют о том, что МКД допущен к эксплуатации в отопительный период. До 15 сентября органами местного самоуправления выдаётся паспорт готовности. Невыполнение управляющими организациями гидравлических испытаний, промывки и регулировки систем отопления относится к грубым нарушениям лицензионных требований законодательства и грозят потерей права работать на рынке услуг ЖКХ.

Всего подготовлены к зиме 387 котельных (75,4%), 1608,3 км тепловых сетей (80,8%), 942 водозабора (87,9%), 8116,4 км водопроводных сетей (81%), 200 канализационных насосных станций (84%), 2102,5 км канализационных сетей (80,2%). Заменены 40,7 км ветхих тепловых сетей (77,6%), 123,1 км изношенных водопроводов (78%), 71,2 км выработавших свой ресурс канализационных сетей (78,9%). На 86% и 88% соответственно сформирован запас угля и жидкого топлива. Все работы находятся на строгом контроле межведомственной комиссии.

ИСТОЧНИКОфициальный портал администрации Волгоградской области
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