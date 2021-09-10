Для Волжской ГЭС установили новый режим работы с 11 сентября по 10 октября. В связи с засушливым летом в третьем квартале 2021 г. суммарный приток к водохранилищам Волжско-Камского каскада ожидается в пределах 26,7 км3-34,7 км3. Нижняя граница близка к минимальным значениям за последние 20 лет.

По данным пресс-службы Росводресурсов, в августе в водохранилища поступило 8,4 км3 воды, это 72% нормы. В сентябре приток ожидается в пределах 6,6-10,6 км3 – 75% от нормы. Для сравнения, в прошлом году приток в это же время составил 14,7 км3.

Межведомственная рабочая группа по регулированию режимов работы Волжско-Камского каскада приняла следующие решения: на Волгоградском водохранилище – средними за период сбросными расходами 4700±100 куб.м/с, с возможным снижением уровня в нижнем бьефе гидроузла ниже отметки минус 11,0 м.

Такой режим начнет действовать с 11 сентября по 10 октября и будет оперативно корректироваться в случае необходимости.