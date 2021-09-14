В Волгограде продолжаются мероприятия, посвящённые 800-летию Александра Невского. В рамках празднования 11 сентября стартовал масштабный музыкальный фестиваль «Александр Невский. Духовный путь сквозь века». Кульминацией празднования станет открытие кафедрального собора святого Александра Невского и большой праздничный концерт.

По данным комитета культуры Волгоградской области, 17 сентября в концертном зале Волгоградской филармонии выступит Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга под управлением народного артиста СССР, одного из крупнейших современных русских музыкантов Владислава Чернушенко. В программе прозвучит отечественная духовная музыка и русские народные песни.

Завершится фестиваль «Александр Невский. Духовный путь сквозь века» 18 сентября музыкальным спектаклем «Дом у дороги», который создаётся силами сразу трёх волгоградских учреждений культуры – Волгоградской филармонии, Нового экспериментального театра и «Царицынской оперы».

Утром 19 сентября состоится Великое освящение возрождённого кафедрального собора святого Александра Невского и первая Божественная литургия. Совместная московско-волгоградская режиссёрская группа готовит концертную программу, которая будет представлена вечером этого дня на Площади Павших борцов. В ней будет задействовано более 150 артистов из Волгограда и Москвы. Кроме того планируется праздничный фейерверк.