В скором времени начнется строительство второго, заключительного участка четырёхполосной дороги, которая соединит Советский и Кировский районы Волгограда. На данный момент в городе ведется поиск подрядчика, который займется строительством.

По данным РИАЦ, аукцион на поиск подрядчика завершится через неделю, а сами работы должны стартовать весной 2022 года. Согласно проектно-сметной документации, строительство дороги должно занять порядка полутора лет. За это время компании-победительнице предстоит подготовить участок выделенной земли, проложить ливневую канализацию, обустроить щебёночную подушку, уложить два слоя высокопрочного асфальтобетонного покрытия проезжей части, а также пешеходные дорожки, установить остановочные павильоны и дорожные знаки.