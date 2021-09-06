На полях региона продолжается осенний сев. На данный момент было засеяно порядка 425 тысяч га озимыми культурами, 408 тысяч из них приходятся на пшеницу. Всего в регионе планируется посеять не менее 1,6 млн га — это позволит создать прочную основу будущего урожая.

Как сообщает комитет сельского хозяйства Волгоградской области, для проведения комплекса полевых работ хозяйства обеспечены всем необходимым. Запас семян озимых зерновых культур составляет 106% от потребности. Также в полном объеме подготовлена сельхозтехника — более 17 тысяч тракторов, свыше 12 тысяч сеялок, 7,3 тысячи плугов и других видов сельхозмашин. Подчеркнем, что темпы обновления машинно-тракторного парка в регионе остаются высокими: за 8 месяцев этого года сельхозпроизводителями закуплено порядка 1,5 тысячи единиц на общую сумму 7 млрд рублей.

Полноценной подготовке к посевной способствовала предоставленная заблаговременно государственная поддержка. Напомним, что общая сумма погектарной поддержки в 2021 году составила 363 млн рублей, в том числе хозяйства получили средства на застрахованные площади — это способствовало увеличению в 2 раза объемов агрострахования.

Кроме того, сельхозтоваропроизводители провели подготовку паровых полей, что является важной составляющей сухого земледелия в условиях нашего региона. Выполнены все необходимые работы по сокращению потери запасов влаги.