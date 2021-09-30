Отопление в дома волгоградцев придет только 10 октября. С 1 октября начнется подтопка дошкольных учреждений, а уже с 10 октября тепло будет поступать ко всем потребителям. Соответсвующее поручение профильным службам дал временно исполняющий полномочия главы Волгограда Владимир Марченко. Подтопка медицинских учреждений со стационарным пребыванием людей уже ведется — ресурс подается в 23 объекта.

​По данным городской администрации, на сегодняшний день к зиме готовы 100 % медицинских и общеобразовательных учреждений – свыше 700 зданий во всех районах областного центра.

Задачу обеспечить возможность досрочного начала отопительного сезона в целях профилактики роста числа простудных заболеваний поставил губернатор Андрей Бочаров. В связи с этим муниципалитет принял решение начать подачу теплоносителя на городские объекты с 10 октября, не дожидаясь, когда среднесуточная температура в течение пяти дней установится на отметке не выше 8 градусов Цельсия, как этого требуют нормативы.

Подготовка теплового хозяйства стартовала сразу после окончания осенне-зимнего периода 2020-2021 годов. К настоящему времени профилактика завершена на всех муниципальных котельных и центральных тепловых пунктах. В полном объеме проведены гидравлические испытания на сетях теплоснабжения протяженностью 804,5 километров.

Проведена подготовка жилого фонда: к приему теплоносителя готовы свыше 5200 многоквартирных домов. В МКД специалисты обслуживающих компаний помимо опрессовки сетей проверяют состояние запорной арматуры, наличие изоляции на коммуникациях в подвалах МКД, состояние дымовых и вентиляционных каналов, проводят ремонт кровель и т.д. Работы, проводимые УК и ТСЖ, контролируют теплоснабжающие организации совместно с администрациями районов и органами жилищного надзора.