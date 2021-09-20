В ближайшие четверг волгоградцев вновь приглашают на бесплатные экскурсии по Центральной части города, которые проходят в рамках проекта «Free walking tours».
По данным Туристско-информационного центра Волгограда, экскурсии пройдут по предварительной записи в этот четверг 23 сентября. Для участия необходимо записаться. Начало в 16:00.
Экскурсии будут проходить по аллее Героев, улице Мира и улице Гоголя
Записаться можно в Туристско-информационном центре:
- по адресу: г. Волгоград, ул. Гагарина, 12
- по телефону: 8 (8442) 52- 98- 93