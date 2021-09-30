Жители и гости города могут увидеть фотовыставку «Приволжская железная дорога с высоты птичьего полёта», которая начала свою работу на железнодорожном вокзале Волгограда.

Как сообщает пресс-служба Приволжской ЖД, выставка открылась по случаю Дня компании ОАО «РЖД» и 150-летия ПривЖД. На специальных стендах представлены фотографии подвижного состава и различных объектов магистрали, сделанные при помощи квадрокоптера.

Ознакомиться с фотоработами все желающие могут до конца октября с учётом обязательного соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора.