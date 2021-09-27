В рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» в Тракторозаводском районе по ул. Дзержинского высадили первые 50 деревьев. Катальпы, липы и рябины появились на участке между Дворцом культуры Тракторозаводского района и домом № 24.

Как сообщает городская администрация, помимо этого на участке подходит к концу укладка свыше 2 тысяч квадратных метров рулонного газона. Полив для зеленых насаждений обеспечит новая система водопровода, которую ранее смонтировала компания-исполнитель. Такой метод применяется в Волгограде последние семь лет – высадка растений на благоустраиваемых территориях начинается только после проведения системы автоматического полива.

Для безопасности отдыхающих парковой зоны на объекте установили камеры видеонаблюдения. Также продолжается монтаж системы освещения, состоящей из 12 светодиодных светильников на стальных опорах с чугунными элементами.

На территории в скором времени завершится мощение тротуарных дорожек общей площадью 4 тысячи квадратных метров. По завершению основных работ исполнитель контракта установит парковую мебель: скамейки и урны. Все мероприятия должны быть завершены до конца текущего года.

Проект реконструкции ул. Дзержинского предусматривает приведение в порядок всей зелёной зоны в границах от Дворца культуры до Первой продольной магистрали. В связи с большой площадью пешеходной территории благоустройство проходит в несколько этапов. Работы стартовали в 2020 году с создания сквера у Дворца культуры. Для жителей района муниципалитет оборудовал новые прогулочные аллеи вдоль здания ДК со стороны улиц Жолудева и Шурухина, высадил более 400 деревьев и кустарников, восстановил фонтан. На прогулочной площадке вдоль ул. Жолудева размещены различные игровые и спортивные комплексы. Украшением общественного пространства стали шесть арт-фонарей ручной работы, изображающие музыкантов.

Следующие этапы реконструкции пешеходной зоны охватят участок в границах улиц им. Дзержинского и Ополченской и пр. им. Ленина, а затем и бульвар от ул. Шурухина до пр. им. Ленина.

В рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» муниципалитет озеленяет благоустраиваемые территории во всех районах города. Так, подрядная организация высадила 600 кустов бирючины и 2000 кустарниковых роз на разделительной полосе вдоль ул. Титова от малого пр. им. Ленина до ул. Таращанцев в Краснооктябрьском районе, тем самым завершив комплексное благоустройство на данном объекте.

В зеленой зоне проспекта им. Жукова подрядная организация высадила более 2000 молодых саженцев деревьев и кустарников, среди которых сосны, можжевельник, туи, катальпы, клены и другие сорта. Всего здесь появится порядка 400 деревьев и более 3 тысяч кустарников.

В текущем году помимо прогулочной территории на ул. Дзержинского Тракторозаводского района преобразятся ещё семь рекреационных зон в разных районах Волгограда, ставших победителями в голосовании, проведённом в прошлом году.