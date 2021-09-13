Работы по созданию спортивных секторов на территории муниципального стадиона «Темп» завершились. Благодаря созданным площадкам на территории стадиона появилась возможность заниматься всеми видами легкой атлетики.

Как сообщает городская администрация, одним из завершающих объектов стала полоса препятствий. Новый учебно-тренировочный комплекс включает в себя восемь элементов: ров, лабиринт, забор, «разрушенный мост», «разрушенная лестница», «стена с двумя проломами», окоп для стрельбы и метания гранат. Общая площадь комплекса для сдачи нормативов ГТО составляет более 1300 квадратных метров.

Также завершился капитальный ремонт входной группы стадиона, которая последний раз обновлялась более 40 лет назад. Специалисты установили откатные ворота с системой дистанционного управления и заменили вывеску – новый знак оборудован подсветкой.

Ранее на территории учреждения в рамках муниципальных контрактов были созданы секторы для прыжков в длину и высоту, оборудованные специальным резиновым покрытием, препятствующим появлению травм у спортсменов. Также травмобезопасное покрытие появилось на многофункциональной спортивной площадке. В общей сложности смонтировано более 2,5 тысяч квадратных метров бесшовного износостойкого покрытия которое не боится шипов спортивной обуви, а также перепадов температуры.

Кроме того, в этом году на территории спорткомплекса «Темп» произведены работы по ремонту фасадов четырех корпусов и обустройству технологических проездов и пешеходных проходов общей площадью чуть более 500 кв. метров.