Для того чтобы удовлетворить спрос и в праздничные дни ноября планируется назначить более 160 дополнительных поездов на наиболее востребованных направлениях.

Как сообщает пресс-служба ОАО «РЖД», в 2021 году выходные дни, приуроченные к ноябрьским праздникам, приходятся на период с 4 по 7 ноября. Ожидается, что пиковой датой выезда станет 3 ноября, в обратном направлении максимальный пассажиропоток придется на 7 ноября.

Дополнительные поезда, в частности, будут курсировать между Москвой и Санкт-Петербургом, Казанью, Пензой, Нижним Новгородом, Саратовом, Волгоградом, Самарой, Уфой, Белгородом, Орском, а также на ряде популярных туристических направлений, например Сортавала – Рускеала и т.д.

Приобрести билеты на поезда дальнего следования можно на официальном сайте ОАО «РЖД», с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам» и в железнодорожных кассах.