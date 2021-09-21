Работы по масштабной реконструкции нижней террасы центральной набережной продолжаются. На данный момент уже началась установка перильного ограждения новой пешеходной эстакады. Общая длина ограждения составит 187 погонных метров.

Как сообщает городская администрация, специалисты уже смонтировали около 90 погонных метров металлического перильного ограждения, по внешнему виду идентичного ограде, уже имеющейся в прогулочной зоне у Речпорта. Параллельно с этим строители проводят подготовку смонтированных пролетных конструкций к укладке гранитной брусчатки. Пешеходный мост шириной 18 метров и протяженностью порядка 80 метров позволит отдыхающим быстро и безопасно пересекать рокадную дорогу.

Также продолжаются работы по возведению центрального элемента создаваемой рекреационной зоны — амфитеатра на 2300 мест. Специалисты завершают монтаж инженерных сетей и приступили к отделке внутренних помещений.

Напомним, масштабное обновление центральной набережной ведется впервые со времен ее строительства. Реконструкция прибрежной зоны в Центральном районе Волгограда стартовала с устройства инженерных конструкций берегоукрепления, после чего было начато строительство Нулевой продольной магистрали. Проведение данных мероприятий заложило основу для дальнейшего развития Набережной 62-й Армии. Так, во время реконструкции набережной на верхней террасе был реконструирован фонтан «Искусство». В парковой зоне появились декоративный пруд с мостом, плоскостной фонтан, скейт-парк, новый газон и 13 тысяч растений. Подрядная организация восстановила пропилеи, ротонду, центральную лестницу и 28 малых лестниц.