Подрядная организация приступила к планово-предупредительному ремонту автомобильного моста через Ахтубу в р.п. Средняя Ахтуба. В основном работы будут связаны с восстановлением деформационных швов. Ремонт должен завершиться до 1 ноября 2021 года.

Как сообщает РИАЦ, для удобства местных жителей и обеспечения безопасности жизнедеятельности поселка, на время ремонта мостового сооружения проезд по нему разрешен для общественного транспорта, школьных автобусов, скорой медицинской помощи, других экстренных и специальных служб.

Для остальных видов транспорта предусмотрена схема объезда через новый мостовой переход — автомобилистов предупреждают об этом установленные подрядчиком информационные щиты и дорожные знаки.

Добавим, протяжённость старого моста через реку Ахтубу составляет 433 метра. Он входит в состав региональной трассы Волгоград – Краснослободск – Средняя Ахтуба.