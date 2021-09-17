В рамках празднования 800-й годовщины со дня рождения выдающегося государственного деятеля и полководца Святого Благоверного князя Александра Невского в музее – панораме «Сталинградская битва» начинает свою работу фотодокументальная выставка «Александр Невский – 800 лет с Россией», подготовленная Государственным музейно-выставочным центром РОСФОТО.

По данным пресс-службы музея-заповедника, в проект вошли фотографии памятных мест России, связанных с жизнью, деятельностью и почитанием святого благоверного князя Александра Невского. В музее также пройдет конференция, посвященная памятной дате, с участием представителей духовенства и Министерства культуры РФ.

Открытие выставки состоится 20 сентября в 12:00, начало конференции в этот же день – в 12:30.