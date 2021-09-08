Жители и гости города вновь могут прогуляться по одной из самых красивых улиц города – улице Мира – в сопровождении историка Елены Огарковой. Это можно сделать в рамках пешеходных экскурсий, которые возобновляет Волгоградский музей изобразительных искусств им. И.И.Машкова.

По данным пресс-службы музея, во время экскурсии гости услышат рассказы о том, что всегда перед глазами, но скрывает свои неочевидные смыслы. Город вокруг нас интригует, живет своей жизнью. Но воспоминания поколений жителей не исчезают, спят, чтобы однажды кто-то их услышал.

Новый цикл пешеходных экскурсий от куратора просветительского проекта «Первая улица Мира» – более глубокое погружение в прошлое, то, что осталось вне проекта.

Экскурсии состоятся 8, 15, 22 и 29 сентября в 18:30.

Автор и ведущий экскурсий – старший научный сотрудник музея Машкова, кандидат исторических наук Елены Огарковой.

8 сентября – первая встреча на тему «Улица Мира. Архитектура глазами историка».

15 сентября – пешеходный маршрут на тему «Мир искусства на улице Мира».

22 сентября – «Литературные адреса улицы Мира».

29 сентября – пешеходная тематическая экскурсия «Улица Мира. Эхо войны».

Предварительная запись на экскурсию и справки по телефону 38-59-15.

Сбор группы около музея Машкова на проспекте им. В.И. Ленина, 21.